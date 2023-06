Ein 25-Jähriger aus Eritrea hat in Halberstadt auf einen 20-Jährigen Syrer eingestochen: Was bislang über den Angriff bekannt ist und wie es dem Opfer geht.

Brutale Messerattacke auf Syrer in Halberstadt

Nach der brutalen Messerattacke auf einen jungen Syrer in Halberstadt konnte das Opfer nur mit einer Notoperation gerettet werden.

Halberstadt - Eine brutale Messerattacke auf einen 20 Jahre alten Mann aus Syrien sorgt in Halberstadt für Erschütterung. Der Asylsuchende ist am Donnerstagabend, 15. Juni, gegen 18.15 Uhr in der Gröperstraße

von einem Mann niedergestochen worden und dabei laut Staatsanwaltschaft lebensgefährlich verletzt worden. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 25-Jährigen aus Eritrea handeln.