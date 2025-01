Serientäter im Harz unterwegs? Brutaler Überfall in Halberstadt: Mann raubt 63-Jähriger die Handtasche

Erneut hat es in Halberstadt einen Raubüberfall auf eine Frau gegeben. Am Mittwochmorgen ist eine 63-Jährige ausgeraubt worden. Was zur Tat und zum Täter bekannt ist.