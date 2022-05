Brutales Kinderspiel: Grundschüler spielen auf Schulhof im Harz die Netflix-Serie "Squid Game" nach

Auf den Schulhöfen Sachsen-Anhalts ist ein brutales Spiel auf dem Vormarsch, das sich an der Netflix-Serie "Squid Game" orientiert. Symbolbild:

Region Harz - "Was sollen die Kinder von 'Squid Game' eigentlich lernen? Dass man getötet wird, wenn man Schulden hat?" Die Schulsozialarbeiterin, die nicht namentlich genannt werden will, liebt ihre Arbeit. Die Grundschule, an der sie tätig ist, ist bekannt für ihre Singegruppe. Während des Telefonats herrscht im Hintergrund lauter Kinderlärm. Die Stimmung scheint gelöst. Doch nicht jedes Spiel, das bei den jungen Schülern auf der Tagesordnung steht, hat einen harmlosen Hintergrund.