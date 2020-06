Die Bewerbungsfrist für Kandidaten zur Oberbürgermeister-Wahl in Halberstadt ist abgelaufen. Sechs Männer wollen um das Amt kämpfen.

Halberstadt l Und plötzlich waren es sechs: Sechs Männer wollen sich um das Amt des Oberbürgermeisters in Halberstadt bewerben. Während drei der Anwärter schon Anfnag 2020 ihr Interess an dem Chefsessel im Rathaus öffentlich bekanntgegeben hatten, haben es die anderen spannend gemacht. Eine Bewerbung, so informiert Stadtwahlleiter Timo Günther, sei erst am Montag, dem letzten Tag der Annahmefrist, eingegangen.

Die Bewerber sind (in alphabetischer Reihenfolge):

● Gottschalt, Andreas (Geburtsjahr: 1984, Integrationshelfer)

● Hartig, Jan-Peer (Geburtsjahr: 1972, Sozialversicherungsfachangestellter)

● Hecht, Christian Ulrich (AfD, Geburtsjahr: 1971, Rechtsanwalt)

● Henke, Andreas (Die Linke, Geburtsjahr: 1962, amtierender Oberbürgermeister in zweiter Amtszeit)

● Schmid, Denis (BUKO e.V., Geburtsjahr: 1979, Diplom-Volkswirt)

● Szarata, Daniel (CDU, Geburtsjahr: 1982, Mitglied des Landtages)

Mit dem Einreichen der Bewerbungen stünden die Sechs jedoch noch nicht als Kandidaten fest, betont Timo Günther. Über ihre Zulassung entscheidet der Wahlausschuss am Dienstag, 9. Juni um 16 Uhr.

Die Oberbürgermeisterwahl findet parallel zum Votum um die Chef-Position im Landratsamt am Sonntag, 5. Juli statt. Falls keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erhält, folgt zwei Wochen später, am 19. Juli, eine Stichwahl.