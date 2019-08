Mit Benno Gromeier gibt es neben Jürgen Mund einen zweiten Bewerber, der seine Kandidatur bei der Bürgermeisterwahl öffentlich bestätigt.

Schönhausen l Bis zum 2. September können die Bewerbungsunterlagen im Ordnungsamt der Verbandsgemeinde im Schönhauser Bürgerzentrum eingereicht werden.

Benno Gromeier sammelt derzeit die 18 Unterstützungsunterschriften, die die Kandidaten für die Zulassung zur Wahl am 29. September benötigen. Der Schönhauser ist 59 Jahre alt, Erwerbslosenrentner, gerade in den Gemeinderat gewählt worden und engagiert im Kampf um die Abschwächung der Natura-20000-Forderungen. „In Schönhausen ist in den letzten Jahren vieles liegengeblieben, einiges schleift, wir müssen zusammen anpacken.“

Die Neuwahl ist nötig, weil Holger Borowski das Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hat.