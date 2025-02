Zwei Stunden buntes Programm für alle Altersgruppen verspricht ein Fest, dass das Halberstädter Bündnis für Demokratie vorbereitet. Gefeiert werden soll am 21. Februar.

Die Organisatoren des bunten Familienfestes für Demokratie, das am 21. Februar 2025 in Halberstadt gefeiert wird.

Halberstadt. - Auch die „Omas gegen Rechts“ sind mit dabei. Sowohl beim großen Winterfest auf dem Domplatz Halberstadt als auch im Halberstädter Bündnis für Demokratie. Das lädt für den 21. Februar zu Begegnung, Spiel und Unterhaltung ein.

Bei dem bunten Treiben auf dem Domplatz - bei schlechtem Wetter wollen die Veranstalter in die Liebfrauenkirche und den dortigen Kreuzgang ausweichen - geht es um in erste Linie darum, dass sich hier Halberstädter und Gäste begegnen, ins Gespräch kommen, einen entspannten Nachmittag zusammen erleben.

Mehr als 40 Unterstützer im Halberstädter Bündnis für Demokratie

Im Juni hatte das Bündnis vor den Landtagswahlen ebenfalls zu einem Fest für die Demokratie eingeladen. „Das war wichtig für den Zusammenhalt in der Stadt, aber auch innerhalb des Bündnisses,“ sagt Ute Pott. Die Gleimhaus-Chefin engagiert sich mit ihrem Team von Anfang an im Bündnis, das inzwischen mehr als 40 Unterstützer an einen Tisch bringt, um dem wachsenden Hass im politischen und gesellschaftlichen Diskurs etwas entgegenzusetzen.

Deshalb nun auch das Winterfest, das auf den Plakaten und Flyern bewusst kleingeschrieben ist. „Auch wir Demokraten müssen uns winterfest machen“, ergänzt Anja Grasmeier, die für die Ländliche Erwachsenenbildung im Vorbereitungsteam aktiv ist und mit Ute Pott moderieren wird.

Wichtig ist allen, dass es ein Fest ist und keine Kundgebung. Deshalb gibt es auf der Bühne vor allem Musik und nur eine Rede. Friedhelm Dekarczyk wird auftreten, der Laienchor „The Musical Ones“, der ukrainische Chor und Schülerin Isabelle, die schon im Juni begeisterte. Dazu kommen Angebote zum Mitsingen mit Conny Richter, zum Mittanzen seitens der Salsa-Gruppe und der Frauen für Halberstadt beim Linedance. Auch Spiel- und Bastelangebote wird es geben sowie Essen und Trinken.