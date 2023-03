Osterstände auf dem Holzmarkt in Halberstadt und offenen Läden. Der 2. April lockt zum Songtagsspaziergang ins Stadtzentrum.

Buntes Frühlingsfest in Halberstadt

Bunte Osterdekorationen werden auch zum Frühlingsfest am Sonntag, 2. April, im Stadtzentrum angeboten werden.

Halberstadt - Es wird bunt am kommenden Sonntag, 2. April, in Halberstadts Zentrum. Denn dann lockt ein Frühlingsfest Groß und Klein in die Innenstadt.