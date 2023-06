Ralph-Rainer Wenske, Pfarrerin Susannen Entschel und Gerd Srocke (von links) freuten sich über die neuen Buntglasfenster in der Kirche in Emersleben.

Wegeleben/Emersleben/Rodersdorf - Freude in Emersleben. Bereits in der Vergangenheit wurde die Sankt-Petri-Kirche mehrfach an verschiedenen Stellen saniert, jetzt waren die seit 1945 zerstörten Buntglasfenster an der Reihe.