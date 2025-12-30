Das Bürgerhaus Ströbeck ist seit mehr als zwei Jahren eine Baustelle. Immer wieder gab es unerwartete Probleme bei der Sanierung des rund 300 Jahre alten Gebäudes. Doch nun ist ein Ende der Arbeiten abzusehen.

Bürgerhaus Ströbeck: Wann es wieder genutzt werden kann

Auch von außen erkennbar – die Arbeiten am Bürgerhaus Ströbeck (Landkreis Harz) nähern sich dem Ende.

Schachdorf Ströbeck. - Es war im Mai 2022, als die Ströbecker feierlich den Schlüssel ihres Bürgerhauses an den Architekten übergaben. Alle waren optimistisch, dass das für das Ortsbild wichtige Haus relativ schnell wieder von Vereinen und Bürgern genutzt werden könnte. Man irrte sich.