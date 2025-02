Um Halberstadt soll in absehbarer Zeit eine Ortsumgehung gebaut werden, um die Innenstadt vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Rausgeworfenes Geld, sagt die Bürgerinitiative „Pro Ostumfahrung“. Warum sie jetzt eine detaillierte Verkehrszählung fordert und was eine Landesbehörde dazu sagt.

Bürgerinitiative fordert genauere Erfassung des Verkehrs in Halberstadt

Halberstadt. - Michael Haase ist überzeugt: Erfasst man präzise die verschiedenen Verkehrsarten in Halberstadt - also den Durchgangs-, aber auch den Ziel- und Quellverkehr, ergäbe das ein ganz anderes Bild in Sachen Notwendigkeit einer Nordumfahrung Halberstadts.