Bürgermeisterwahl im Vorharz: Vorstellung des Kandidaten

Am 6. März findet die Bürgermeisterwahl in Schwanebeck statt. Einziger Kandidat ist der amtierende Rathauschef Benno Liebner (parteilos). Die Volksstimme stellt ihn vor.

Schwanebeck - Benno Liebner, will ein weiteres Mal parteiloser Bürgermeister in Schwanebeck werden. „Ich trete wieder an, weil ich Spaß an dem Amt habe und ich noch manches umsetzen will. Es wird aber, im Falle einer Wiederwahl, meine letzte Amtszeit werden“, erklärt er gegenüber der Volksstimme.