Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Huy - Kandidaten stellen sich in einer öffentlichen Runde den Fragen

Dingelstedt - Wenn es für Mathias Lauer mit dem Pfarrersein mal nicht mehr passen sollte, wäre eine Karriere als Moderator durchaus denkbar, denn er leitete souverän und nicht ohne Witz durch den Vorstellungsmarathon der Bürgermeisterkandidaten für die Gemeinde Huy. Fünf Bürger wollen es wissen und treten zur Wahl am 26. September an, eine erste Bewährungsprobe hatten sie am Dienstag in diesem 90-minütigen Wahlforum, in dem es Fragen hagelte und die Redezeit mit jeweils zwei Minuten durchaus knapp bemessen war.