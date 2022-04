Bürgermeisterwahl in Wegeleben geht in die Verlängerung

Die beiden parteilosen Stadträte Andreas Mauritz und René Kerl bestreiten in der Bodestadt am 17. Oktober die entscheidende Stichwahl.

Wegeleben - Auch in der Bodestadt Wegeleben geht die Suche nach dem künftigen ehrenamtlich tätigen Bürgermeister in die Verlängerung: Nachdem beim ersten Urnengang am Sonntag, 26. September, keiner der vier Kandidaten die 50-Prozent-Hürde für die absolute Mehrheit übersprungen hat, gehen nun Andreas Mauritz und René Kerl (beide parteilos) am 17. Oktober in die Stichwahl.