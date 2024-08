Er hat bei „Deutschland sucht den Superstar“ und im RTL-Dschungelcamp gewonnen. Nun kommt nach Prince Damian nach Halberstadt, um neue Talente für UFA-Formate wie GZSZ zu finden. So können Interessenten dabei sein.

Casting für TV-Serien: Prince Damian sucht in Halberstadt neue Talente

Prince Damian hat die 13. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen. Er ist am 14. September zu Gast in Halberstadt.

Halberstadt/vs. - Die Potsdamer Produktionsfirma UFA lädt alle Schauspiel- und Gesangstalente zur Casting-Show für Sonnabend, 14. September, in die Rathauspassagen Halberstadt ein. Von 13 bis 18 Uhr haben Interessierte die Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen und sich für die bekanntesten Formate der UFA zu qualifizieren, heißt es in einer Pressemitteilung von Veranstalter Studio D4.

Ob für „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ), „Alles was zählt“, „Unter uns“, „Ein starkes Team“ oder viele andere bekannte TV-Formate – die UFA suche neue Talente für ihre erfolgreichen Produktionen. Als besonderes Highlight werde der Gewinner der 13. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“, Prince Damien, als Gast in Halberstadt sein.

Gemeinsam mit ihm hätten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihr musikalisches Talent zu präsentieren und vielleicht sogar ein Duett zu singen, hieß es. Das UFA-Casting biete nicht nur die Chance, vor der Kamera zu glänzen, sondern auch, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und Kontakte in der Fernsehbranche zu knüpfen.

„Ganz gleich, ob Anfänger oder erfahrene Talente – jeder ist willkommen, sich zu präsentieren und vielleicht den ersten Schritt in eine spannende Karriere zu machen“, heißt es von Studio D4. Das Casting findet am 14. September von 13 bis 18 Uhr in den Rathauspassagen Halberstadt statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.