Chancen für Dardesheimer „Adler“

Das Landgasthaus „Zum Adler“ in Dardesheim ist zum Jahresende geschlossen worden. Wie soll es nun weitergehen mit der Immobilie, die sich in kommunalem Eigentum befindet?

Dardesheim - Es ist ein großes Objekt an der Straße Halberstädter Tor. Die Gaststättenräume selbst bilden dabei nur den kleineren Teil. Den meisten Platz nimmt der Saal ein. Dessen Bau wurde in den 1970er begonnen und nach einer Pause in den 1980er Jahren fertig gestellt. Danach stand der Saal zusammen mit der Gaststätte im Rang eines Klubhauses.