Im Februar wird in der Gemeinde Huy ein neuer Bürgermeister gewählt. Mehrere Kandidaten stellen sich zur Wahl – eine von ihnen: Die parteilose Dingelstedterin Claudia Christ-Steckhan.

Dingelstedt. - „Ich bringe viel mit für den Job und bin stolz auf das, was ich kann – aber ich habe dennoch lange überlegt, ob ich antrete“, sagt Claudia Christ-Steckhan. „Das ist eine große Aufgabe, schließlich übernimmt man die Verantwortung für knapp 7.000 Einwohner und das nehme ich nicht auf die leichte Schulter.“ Am Ende entschied sie – und stellte sich zur Wahl.