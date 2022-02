Brüllende Menge mit Fackeln vor Haus des Halberstädter Oberbürgermeisters – Entsetzen in der Politik

Am Montagabend sind Corona-Demonstranten in Halberstadt mit Fackeln vor das Haus von Oberbürgermeister Daniel Szarata gezogen. Videos zeigen eine wütende und brüllende Menge. Beobachter sehen rechtsextreme Gruppen hinter der Aktion.

Halberstadt/dpa/MZ/VS/DUR – In Halberstadt im Landkreis Harz sind am Montagabend Gegner der Corona-Maßnahmen mit Fackeln und bengalischen Feuern vor das Haus des Oberbürgermeisters Daniel Szarata (CDU) gezogen. Zahlreiche Polizeikräfte mussten das Grundstück schützen.

Die Demonstranten lärmten und skandierten Parolen, mehrere Beteiligte hielten starke Taschenlampen auf das Gebäude. Unklar war zunächst, ob Szarata und seine Familie im Haus waren.

Corona-Demonstranten sind bei ihrem „Spaziergang“ in #Halberstadt heute offenbar mit Fackeln vor das Privathaus des CDU-Bürgermeisters Daniel Szarata gezogen und haben dieses mehrfach mit Taschenlampen ausgeleuchtet.

pic.twitter.com/513Kowdtdu — julius geiler (@glr_berlin) February 14, 2022

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff verurteilte den Fackelprotest am Wohnhaus des Halberstädter Oberbürgermeisters. „Zur Demokratie gehören auch Meinungsverschiedenheiten. Sie muss Spannungen aushalten können. Man kann gegen die Corona-Maßnahmen natürlich demonstrieren“, so Haseloff. „Aber es gibt auch rote Linien. Die gestrigen Proteste vor dem Privathaus von Oberbürgermeister Szarata stellen einen Tabubruch dar und sind aufs Schärfste zu verurteilen.“ Der Regierungschef betonte: „In unserer Gesellschaft darf es keinen Platz für Hass, Hetze und Einschüchterungen geben. Meine uneingeschränkte Solidarität gilt Oberbürgermeister Szarata und seiner Familie.“

Das Bündnis „Bunter Harz“ sieht Rechtsextreme hinter dem Aufmarsch von Halberstadt. „Seit Wochen wird der Corona-Protest in Halberstadt von der rechtsextremen Vereinigung ‚Harzrevolte‘ instrumentalisiert und angeführt“, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstagmorgen. „Wir konnten in den letzten Wochen beobachten, wie sich der Protest von Woche zu Woche immer mehr radikalisierte.“

Zahlreiche Politiker zeigten sich am Dienstag entsetzt über den Aufmarsch vor dem Privathaus des Kommunalpolitikers. „Das ist ein absoluter Tabubruch“, sagte der CDU-Innenpolitiker Chris Schulenburg der Mitteldeutschen Zeitung. „Wir sehen auch in anderen Bundesländern, dass an Privathäusern Druck auf Politiker ausgeübt werden soll“, so der Abgeordnete.

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang und Harz-Landrat Thomas Balcerowski verurteilten am Dienstag den „gezielten Einschüchterungsversuch“. Weitere Landespolitiker aus Sachsen-Anhalt hatten sich noch am Abend mit Szarata solidarisiert.

Auch in anderen Bundesländern nahmen radikale Gegner der Corona-Maßnahmen bereits Privatwohnungen von Politikern ins Visier. So veranstalteten Rechtsextreme im Dezember einen Fackelaufzug vor dem Wohnhaus der sächsischen Sozialministerin Petra Köpping.

Zuletzt musste die Polizei am Sonntag Demonstranten vom Haus des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) fernhalten.