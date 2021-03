Ab 12. April soll im Lankreis Harz der Impfstoff von Astrazeneca nur noch an die Hausärzte gehen. In den Impfzentren wierden die anderen Seren verimpft. So sie denn geliefert werden. Foto: dpa

Fehlender Impfstoff sorgt im Landkreis Harz für Missmut. Zumindest für die Feuerwehrleute geht es jetzt mit dem Piksen los.

Halberstadt/Blankenburg (vs) l Leerlauf. Das kennt man in dezentralen Impfzentren eigentlich ebenso wenig wie im zentralen Zentrum. Doch Mittwoch war genau das passiert, in Blankenburg hatte das mobile Impfteam plötzlich nichts zu tun. „Wahrscheinlich haben einige Lehrer und Erzieher die kurzfristig verfügbaren Astrazeneca-Termine in Wernigerode genutzt“, mutmaßt Uwe Hoffmann.



Hoffmann ist gemeinsam mit Karsten Fischer für die Impf-Organisation im Landkreis zuständig. Sein Schwerpunkt ist die Betreuung der dezentralen Impfzentren und der Impfaktionen zum Beispiel in Behinderteneinrichtungen. Er weiß, dass viele Menschen vor Ort sich endlich gern ihre Piks abholen würden. Allein, es fehlt an Impfstoff.



Planung fast unmöglich

„Wir wissen verlässlich nur eines: gestern ist die Bestellung für das Serum von Astrazeneca rausgegangen, das wir bis zum 11. April verimpfen werden. Nach diesem Termin geht dieser Impfstoff nur noch in die Hausarztpraxen, in den Impfzentren wird dann der Wirkstoff von Biontech und Moderna gespritzt. Wenn er denn geliefert wird. Welchen Impfstoff wann in welcher Menge der Landkreis Harz bekommen wird – dazu gibt es bislang keinerlei Aussage seitens des Landes“, sagt Hoffmann. Was die Planung von Terminen nach der 14. Kalenderwoche unmöglich macht.



Fokus auf erster Impfung

Der Landkreis habe sich dazu entschlossen, die Zweitimpfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin nun auch so weit nach hinten zu verschieben, wie es geht. Also statt einer zweiten Spritze innerhalb von drei oder vier Wochen soll es die nun erst sechs Wochen später geben. Dadurch soll es bei den Erstimpfungen etwas schneller vorangehen.



Auch hier ist Prinzip Hoffnung angesagt, dass für den Zeitraum in sechs Wochen ausreichend Impfstoff zur Verfügung gestellt wird. „Da muss endlich mehr Stabilität rein, damit das System funktioniert“, sagt Hoffmann.



Wenig hilfreich sind in dieser schwierigen Lage Aussagen wie die von Bildungsminister Marco Tullner (CDU), dass nun alle Lehrer geimpft werden können – ohne zeitgleich die Impfdosen zur Verfügung zu stellen. „Bislang galt, geimpft werden Lehrer von Grund-, Sonder- und Förderschulen sowie Erzieher der Kitas. Seit heute lehnen wir keinen Lehrer mehr ab, der sich um einen Termin bemüht“, sagte Hoffmann gestern. Wobei auch hier gilt: Geimpft wird nur, wer einen bestätigten Termin hat.



Unerwartet bleiben die Leute aus

Wenn die dann nicht wahrgenommen werden, so wie gestern in Halberstadt oder am Mittwoch in Blankenburg, bedeutet das zusätzliche Arbeit. In Blankenburg hat man kurzerhand Feuerwehrleute, die auf der Prioritätsliste stehen, mit den übriggebliebenen 60 Impfdosen versorgt. In Hal-berstadt wurden gestern, als (ohne vorherige Absagen) plötzlich die Leute trotz Impftermins wegblieben, die Hausärzte gebeten, entsprechend der Impfpriorität Patienten zu schicken.



Viel zusätzlicher Aufwand, viel unnötiger Ärger. Der entstand auch am Montag, als sich vor dem Impfzentrum in Quedlinburg lange Schlangen bildeten. „Offenbar war den Betroffenen bei der Terminvergabe von einem der Hotlinemitarbeiter mitgeteilt worden, man solle 40 Minuten vorher da sein“, berichtet Uwe Hoffmann. „Wir mussten das dann richtigstellen, obwohl wir auf die bundesweite Hotline gar keinen Einfluss haben. Aber das Verständnis der Leute sinkt spürbar.“ Noch immer sei die Hotline offenbar oft überlastet, wer nicht per Internet bucht, braucht oft lange, bis er durchkommt. Nicht, dass es im Internet mehr Termine gäbe. Denn die können nur freigeschaltet werden, wenn klar ist, wann wie viel Impfstoff kommt...



Brandschützer am Start

Die 60 Feuerwehrleute, die kurzfristig am Mittwoch in Blankenburg ihre Spritze bekamen, waren nur die Vorhut dessen, was heute im Landkreis startet. Entsprechend der Abstimmungen des Landesfeuerwehrverbandes mit dem Land werden 150 Kameradinnen und Kameraden geimpft. Nächste Woche geht es weiter, dann sollen alle rund 700 berechtigten Wehrleute ein erstes Mal geimpft sein.



Rund 4.000 Aktive versehen im Harz in den 100 Wehren ihren zumeist ehrenamtlichen Dienst. 700 von ihnen sind bei Rettungseinsätzen als erstes und am dichtesten dran an den Menschen und damit einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt. Organisiert über den Kreisfeuerwehrverband, haben alle Wehren ihre jeweiligen Mitstreiter gemeldet, der Verband hat auch die Termine koordiniert, berichtet Uwe Hoffmann.