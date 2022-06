Corona: Harzer Landrat Balcerowski muss in Isolation

Harzkreis - Nun ist auch Landrat Thomas Balcerowski an Corona erkrankt. „Nachdem ein Schnelltest am Mittwoch positiv ausgefallen war, habe ich mich einem PCR-Test unterzogen, dessen positives Ergebnis seit Donnerstag vorliegt“, so Balcerowski gegenüber der Volksstimme. Was das für die aktuelle Politik im Harzkreis bedeutet, hat der CDU-Politiker im Gespräch erläutert.