Corona leert die Vereinskasse der Schützen

Berßel

Kummer sind die Berßeler Schützen eigentlich gewohnt. Zweimal, 2002 und 2017, ist das bis 1995 erbaute Schützenhaus in den Fluten der Ilse untergegangen. Zweimal haben sich die Berßeler durch Eigeninitiative und viele Geldspenden aus dem Schlamm(assel) ziehen können. Vor drei Jahren musste zudem der große Aufwand für ein langes und neues Hauptstromkabel geschultert werden.

Seit einigen Monaten nun ist das Schützenhaus durch einen Deich vor einem neuerlichen Hochwasser geschützt und der Verein damit eine Sorge los. Da tut sich nun das nächste Problem auf. Das Vereinsgeld geht zur Neige. „Die zweite Corona-Welle haben wir noch überstanden. Doch jetzt mit der dritten Welle kommen wir an unsere Grenzen. Unsere Kasse reicht noch bis zum Sommer, dann haben wir alle Reserven aufgebraucht“, sagt Vereinsvorsitzender Frank Stingl. Um den Verein zu retten, sendet er, wie zuletzt nach dem Hochwasser 2017, einen Hilferuf an die Öffentlichkeit – mit der Bitte um Unterstützung.

„Wir waren ein gesunder Verein“, betont er dabei. Der 165 Jahre alte Schützenverein mit seinen knapp 130 Mitgliedern hat mehrere Standbeine, um die sich verschiedene Gruppen kümmern. Zum Schießsport gesellen sich ein groß aufgezogenes jährliches Schützenfest, einschließlich einem ganzen Tag speziell für die Kinder, sowie das erwähnte Schützenhaus, das neben der Schießanlage eine Gastwirtschaft beherbergt. Auch das Schützenhaus wird von einer Gruppe Ehrenamtlicher betreut. Schützen, ebenfalls von Gastvereinen, treffen sich hier nach dem Training zum Stammtisch. Vereins- und Familienfeiern finden statt, die Sänger des Dorfes üben hier. Es ist quasi ein bewirtschaftetes Dorfgemeinschaftshaus. Doch seit vergangenen März herrscht auch hier Ruhe.

Kosten bleiben, Einnahmen fehlen

Die Kosten indes laufen weiter: Betriebskosten, Baudarlehen, Erbbaupacht von der Stadt, Steuern. „Das Haus kostet uns pro Jahr einen fast fünfstelligen Betrag, der durch ehrenamtliche Arbeit erwirtschaftet wird“, fasst Frank Stingl zusammen. Was in der Vergangenheit nie ein Problem gewesen sei. Aber jetzt, denn seit einem Jahr stehe das Haus ohne Einnahmen da. Auch Schützen kommen nicht mehr rein, denn das Training war bisher, außer im August für wenige Tage, noch nicht wieder möglich.

„Wir haben eine sehr moderne Schießanlage, schießen drinnen in einen Tunnel. Das fällt uns nun auf die Füße“, erklärt Tim Stingl, Sohn des Chefs und einer der Schießleiter im Verein. Während andere Schützenvereine quasi an der frischen Luft schießen können, ist das für die Akteure in Berßel nicht möglich. Daher gelten hier noch einmal strengere Corona-Beschränkungen als anderswo.

Selbst in der kurzen Zeitspanne, als das Schießen voriges Jahr möglich gewesen wäre, hat der Verein – bis auf den kurzen Versuch – darauf verzichten müssen. Aus Kostengründen. Bei Benutzung der Tunnelanlage ist der Betrieb einer Belüftung notwendig. Diese verbraucht viel Strom und hätte den Verein noch weiter in die Miesen gebracht.

Vater und Sohn Stingl geben noch weitere Einblicke in die Problematik. Der Verein blieb voriges Jahr nach dem Corona-Stopp auf bereits eingekauften Getränken und Speisen sitzen.

An finanziellen Hilfen habe es bisher nur einmalig 1000 Euro von Lotto Sachsen-Anhalt gegeben. Zwar gelte die Gaststätte als gewerbliche Einrichtung des Vereins, doch ob – wie für „normale“ Gaststätten – Corona-Hilfen des Bundes fließen können, werde immer noch geprüft. Der Verein habe extra einen Steuerberater eingeschaltet.

Große Sorge um den Schützennachwuchs

Seit 2012 ist Frank Stingl Vereinsvorsitzender. „Die vorherige Generation hat das Haus gebaut, meine Generation wollte es abbezahlen und es der nächsten Generation schuldenfrei übergeben“, erklärt er. „2024 wären wir schuldenfrei gewesen.“

Doch daraus wird nun nichts. Immerhin konnte er mit der Bank eine Stundung des Baudarlehens für ein Jahr vereinbaren. In der Hoffnung, dass dann das Leben in Schützenverein und Schützenhaus wieder angelaufen sein wird.

Die andere Hoffnung ist, dass im September wenigstens der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Ob dann aber noch Kinder und Jugendliche dabei sein werden, bezweifelt Frank Stingl. Auf die Nachwuchsgruppe mit zuletzt 14 Mädchen und Jungen war er besonders stolz. Weil er weiß, wie schwer es auch anderen Schützenvereinen fällt, Kinder und Jugendliche für ihren Sport zu begeistern. Die erwachsenen Sportschützen hätten bisher alle zur Stange gehalten.

Als Verein von der Hand in den Mund zu leben, ist Frank Stingl unangenehm und nicht das, wie er sich die ehrenamtliche Arbeit vorstellt. Selbst wenn die finanziellen Reserven noch vier, fünf Monate reichen sollten, wäre es nicht genug für einen Neustart. Dann müssen die Lager für das Schützenhaus wieder aufgefüllt werden, werden Rücklagen benötigt für neuerliche Schützenfeste, die bisher für Kinder immer frei waren. Als Werbung für den Schützennachwuchs verstanden.

Den Berßeler Schützenverein trifft Corona besonders hart. Frank Stingl ist deshalb diese Woche erneut zur Bank gegangen und hat für die Schützengesellschaft Berßel ein Spendenkonto eingerichtet. Wie nach der Überflutung 2017. „Damals haben so viele Leute gespendet, auch außerhalb des Vereins“, ist der Vereinsvorsitzende heute noch für diese Unterstützung dankbar. „Wir wissen, es sind für alle schwere Zeiten. Aber jeder einzelne Cent würde uns auch jetzt wieder enorm helfen, den Verein für weitere Generationen zu bewahren.“

Spendenkonto

Vereinsvorsitzender Frank Stingl steht für Gespräche zur Verfügung – persönlich oder per Telefon 01?70/386?10?49

Spendenkonto der Schützengesellschaft Berßel von 1856:

DE86 2706 2290 0062 3237 01

GENODEF1BOH

Volksbank Börßum-Hornburg

Spendenquittungen kann der Verein ausstellen