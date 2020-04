Dankbar wird im Seniorenzentrum in Schwwanebeck (landkreis Harz) die Kuchenspende des Heimatvereins entgegengenommen. Die übergeben Angelika Arnoldt (rechts) und Silvia Klietz (links) unter anderem an Pflegekraft Kornelia Krieger. Foto: Max Könnecke

Der Schwanebecker Heimatverein ist in der Corona-Krise selbst betroffen und organisiert trotzdem eine symbolträchtige Aktion.

Schwanebeck l Seit Corona steht das Leben still. Seit vielen Tagen sind die Bewohner des Schwanebecker Seniorenzentrums der pro civitate g.gmbh quasi unter Quarantäne, um sich nicht mit dem neuartigen Virus anzustecken. Besuch dürfen sie keinen mehr empfangen. Geburtstagsrunden, Gottesdienste sowie andere Annehmlichkeiten und Abwechslungen entfallen.

Dank an Betreuer

Diese Umstände berührten auch die Mitglieder des Heimatvereins Schwanebeck von 2013. Einige Aktive kamen deshalb auf die Idee, mit einem Kuchenpräsent die Heimbewohner sowie die Pflegekräfte, welche die Senioren betreuen, etwas aufzumuntern.

So machten sich einige Vorstandsmitglieder auf den Weg und besorgten für das Heim eine Palette mit unterschiedlichem Gebäck. „Wir wollten jedes Risiko vermeiden und haben uns für Tiefkühlwaren entschieden“, berichtet Vorstandsmitglied Angelika Arnoldt. Gemeinsam mit Silvia Klietz und ihrem Vereinsvorsitzenden Max Könnecke machte sie sich auf den Weg.

Brief an die Bewohner

Ergänzt wurde das große Kuchenpaket noch mit einem Brief für die Heimbewohner und Pflegekräfte. „Seit dem Zweiten Weltkrieg, den viele von Ihnen noch erlebt haben, hat es solche drastischen Einschnitte in unsere Leben nicht gegeben“, heißt es darin. Die lieben Angehörigen könne man nur von Weitem sehen und selbst das Heim nicht verlassen.

Der Dank der Vereinsmitglieder gilt besonders den Pflegekräften, die die Bewohner in dieser schweren Zeit versorgen und pflegen, dafür ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen.

Abstand bei Übergabe

Die süße Spende wurde am Heimeingang im Beisein einiger Bewohner von der Pflegerin Kornelia Krieger abgegeben und dankbar entgegen genommen. Mit genügend Abstand zueinander, versteht sich.

Wie die Leiterin der Senioreneinrichtung Andrea Haag auf Volksstimme-Nachfrage berichtete, sei diese Aktion sehr erfreut im Team und von den Bewohnern aufgenommen worden. „Die Bewohner haben auch eine Dankeschön-Karte gebastelt“, verrät sie.

50 Bewohner und 30 Mitarbeiter

Der völlige Schutz der Bewohner sei sicher eine für alle Seiten schwierige Situation, die hier aber mit viel Verständnis aufgenommen werde, ergänzt sie. Andrea Haag ist seit 20 Jahren in der Einrichtung und seit fünf Jahren als Pflegedienstleiterin sowie Leiterin des Hauses tätig. Die 50 Bewohner werden von 30 Mitarbeitern sowie acht Beschäftigten des Catering-Services betreut.

Nicht nur das Seniorenheim wird dieser Tage vom Heimatverein bedacht. „Auch unsere Arztpraxen, die Apotheke und der ambulante Pflegedienst erhielten von uns eine Kuchenspende als Dankeschön für ihre Arbeit in der jetzt schwierigen Zeit“, berichtete Angelika Arnoldt. Diese süßen Spenden wurden jedoch von Vereinsmitgliedern frisch gebacken. „Bedanken möchte sich der Heimatverein auch bei allen anderen Versorgern im Ort, den Lebensmittelmärkten, dem Fleischer, den Handwerkern, der Tankstelle, der Kindertagesstätte und allen anderen, die für uns da sind.“

Hinweis auf Einschränkungen

Der Heimatverein hat ein Plakat in Auftrag gegeben, berichtet der Vereinsvorsitzende Max Könnecke. Es soll an der Hauptstraße in Schwanebeck angebracht werden und so auf die Einhaltung der Begegnungseinschränkungen aufmerksam machen.

Neben der für den 15. April geplanten Buchlesung wird der Verein auch den historischen Stadtrundgang, der am 16. April stattfinden sollte, verschieben.