Ab sofort sei die Tür an der Nordseite des Halberstädter Rathauses für alle Besucher als Eingang zu nutzen.

Halberstadt (vs) l Die praktischen Erfahrungen in den ersten Tagen der Wiedereröffnung des Rathauses, Verwaltungssitz Holzmarkt, und dem dortigen Bürgerbüro haben gezeigt, dass hier zur besseren Regulierung des Besucherverkehrs eine Änderung der Wegeführung vorgenommen werden muss, informiert Rathaussprecherin Ute Huch. So sei ab sofort die Tür an der Nordseite des Rathauses für alle Besucher (sowohl für Besucher des Bürgerbüros als auch der anderen Verwaltungsbereiche im Rathaus) als Eingang zu nutzen. Der Einlass wird über einen Einlassdienst geregelt.

Die Tür auf der Südseite (Ratslaube) ist der ausschließliche Ausgang. Jedoch können Besucher des Bürgerbüros darüber hinaus die Tür an der Westseite (Holzmarkt) als Ausgang benutzen, so Ute Huch.