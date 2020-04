USA, Atlanta: Diese vom Center for Disease Control and Prevention (CDC) erstellte Illustration zeigt den neuartigen Coronavirus 2019-nCoV. Foto: Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Im Harzkreis wurden neun neue Corona-Infektionen bestätigt. Eine weitere Person mit dem Coronavirus ist verstorben.

Halberstadt (vs) l Das Gesundheitsamt des Landkreises Harz bestätigt am Donnerstag (Stand: 16. April, 14 Uhr) neun neue laborbestätigte Fälle im Harzkreis. Je einen Fall gab es in der Verbandsgemeinde Vorharz, in Halberstadt, in Osterwieck, in Ilsenburg, in Quedlinburg und Ballenstedt sowie drei neue Fälle in Wernigerode.

Damit steigt die Zahl der positiv getesteten Personen auf 105. In der Zentralen Anlaufstelle für Asylsuchende (Zast) in Halberstadt wurden 57 Personen positiv getestet. In der Summe ergeben sich somit 162 laborbestätigte Fälle im Landkreis Harz. Eine weitere Person in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion ist verstorben. Dabei handelt es sich um einen 41-jährigen Mann mit Vorerkrankung.

Nach Schätzungen des Gesundheitsamtes gelten, ausgehend von den Gesamtzahlen, mittlerweile 70 Personen als genesen. Angaben zur Genesung sind nicht meldepflichtig.

Somit ergibt sich für das Kreisgebiet (ohne Fälle in der Zast) folgende Verteilung der Fälle:

Ballenstedt 12 Fälle

Blankenburg 6

Falkenstein/Harz 2

Halberstadt 11

Harzgerode 4

Huy 1

Ilsenburg 7

Nordharz 13

Oberharz am Brocken 6

Osterwieck 10

Quedlinburg 17

Thale 15

Wernigerode 14

Vorharz 9

In häuslicher Quarantäne befinden sich aktuell 217 Personen.