In der Stadt Osterwieck werden weitere Corona-Lockerungen vorbereitet.

Stadt Osterwieck l Gleich am Montag konnte die Osterwiecker Stadtbibliothek noch nicht wieder von Lesern aufgesucht werden. Aber zum nächsten regulären Öffnungstag am Freitag, 8. Mai, wird die Einrichtung im Bunten Hof wieder besetzt sein. Bis dahin soll die Zeit genutzt werden, die Bibliothek hinsichtlich der Hygiene- und Abstandsregeln vorzubereiten. Am Freitag ist von 13 bis 16 Uhr geöffnet, danach dann wieder am Montag von 13 bis 18 Uhr.

Parallel dazu soll diese Woche geprüft werden, ob die Auflagen auch in der ehrenamtlich geführten Bibliothek in Dardesheim erfüllt werden können. Dann könnte es auch dort weitergehen.

Mit der Wiederöffnung des Osterwiecker Heimatmuseums „werden wir noch etwas abwarten“, informierte Bürgermeisterin Ingeborg Wagenführ (Buko). Man wolle in den nächsten zwei Wochen ermitteln, wie groß der Bedarf an Museumsbesuchen ist.

Das wird über das Tourismusbüro erfolgen, das zwar besetzt, aber noch nicht wieder für den Publikumsverkehr geöffnet ist. Diese Einrichtung des Tourismusvereins Huy-Fallstein wird nach jetzigem Stand ebenfalls noch diese und nächste Woche geschlossen bleiben.

Keine Öffnungsmöglichkeit besteht nach der aktuellen Eindämmungsverordnung weiterhin für die Freibäder. Damit ist auch klar, dass das Osterwiecker Sommerbad nicht wie sonst ab 15. Mai Bademöglichkeiten bieten kann. Aber die Saison hier und in den anderen vier Bädern in der Einheitsgemeinde wird weiter vorbereitet.

Die Verordnung hat den Landkreisen die Entscheidung freigestellt, ob und unter welchen Voraussetzungen die Spielplätze ab 8. Mai wieder betreten werden dürfen.

Wie der Landkreis Harz damit verfährt, erfuhr Bürgermeisterin Wagenführ am Montagnachmittag, und das ist gestern auch der Öffentlichkeit bekanntgegeben worden. Im Ergebnis werden die 16 öffentlichen Spielplätze der Osterwiecker Einheitsgemeinde am Freitag wieder frei gegeben. Die Stadtverwaltung wird keine Kontrolleure vor Ort einsetzen, aber eine Beschilderung mit allen notwendigen Informationen für die betreuenden Eltern anbringen. „Wir setzen auf die Eigenverantwortung“, betonte Ingeborg Wagenführ.

Keine Veränderungen brachte die neue Verordnung für den Besucherverkehr im Rathaus. Wohl aber für Schulen und Kindertagesstätten.

In den Grundschulen Bühne, Hessen und Osterwieck hatten die Hausmeister zugefasst, um die Häuser für die zuerst erwarteten Viertklässler vorzubereiten. Tische und Stühle mussten gerückt werden. Die Stadt stellte Masken und Desinfektionsmittel bereit.

Seit dieser Woche dürfen auch Alleinerziehende ihre Sprösslinge zur Notbetreuuung in Kita und Hort bringen. Wie Bürgermeisterin Wagenführ berichtete, wird es für einige Einrichtungen eine Warteliste geben müssen, weil die Kapazitäten erschöpft sind. Die maximal zu betreuende Kinderzahl ist von der Anzahl der Räume abhängig. Im Kita-Bereich sind es zwölf Kinder pro Raum, im Hort 15 Kinder.

Grundschüler der vierten Klasse, die jetzt wieder die Schule besuchen und für den Hort angemeldet sind, aber nicht unter die Voraussetzungen für die Notbetreuung fallen, müssen nach Unterrichtsschluss den Heimweg antreten.

Auch zu den Kita-Beiträgen für Mai gibt es Neuigkeiten. In einem Runderlass hat die Landesregierung empfohlen, die Beiträge für alle Kinder, die nicht in einer Einrichtung betreut werden, auszusetzen.

Die Stadt Osterwieck will dem folgen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die Notbetreuung nicht mehr wie im April beitragsfrei ist. Die Kommune informierte: „Jeder, der die Notbetreuung in Anspruch nimmt, ist in vollem Umfang, gemäß des gültigen Betreuungsvertrages, beitragspflichtig. Dies gilt unabhängig davon, ob die Betreuung nur stunden- oder tageweise erfolgt.“

Ingeborg Wagenführ fügte hinzu, dass das Land Sachsen-Anhalt den Kommunen die Kosten für die nicht betreuten Kinder erstatte. Denn Personal und Einrichtungen würden vorgehalten.