Das Innenministerium bereitet sich auf den Fall einer Corona-bedingten Quarantänesperrung der Zast in Halberstadt vor.

Halberstadt/Magdeburg (dl) l Das Innenministerium bereitet sich auf den Fall einer Corona-bedingten Quarantänesperrung der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung (Zast) in Halberstadt vor. Zu diesem Zweck werde aktuell die parallel betriebene Erstaufnahmeeinrichtung an der Magdeburger Breitscheidstraße leergezogen, heißt es aus dem Ministerium. Es handele sich dabei um reine Vorsorge: Sollte die Zast in Halberstadt für den Fall einer Quarantänesperrung vorübergehend komplett geschlossen werden müssen, könnten die Aufnahme und Erstuntersuchung von Neuzugängen in Magdeburg erfolgen.

Um die Magdeburger Liegenschaft mit maximal 266 Plätzen leer zu ziehen, würden die aktuell dort untergebrachten 230 Bewohner auf Basis der Quoten auf die Aufnahmekommunen verteilt. Alle Personen seien erstuntersucht und seit mindestens zwei Wochen in der Erstaufnahme untergebracht. Sie würden folglich erst nach Ablauf der Inkubationszeit des Coronavirus Covid-19 verteilt. „Sollten Symptome vorliegen, erfolgt ein Test. In einem solchen Fall würde eine Verteilung nur auf Grundlage eines negativen Ergebnisses erfolgen“, heißt es weiter.

Anders in der Zast Halberstadt: Dort würden seit 28. Februar alle Neuzugänge auf das Coronavirus getestet. Alle Untersuchungen seien bislang negativ verlaufen. Zwischen der Abstrichnahme und dem Vorliegen des Testergebnisses würden Neuzugänge in der Einrichtung in Halberstadt von den übrigen Bewohnern separiert untergebracht.

Parallel zur Ausweichunterkunft in Magdeburg bereitet das Innenministerium aktuell auch die frühere Gartenbaufachschule in Quedlinburg vorsorglich als Quarantäneunterkunft vor. Das Gebäude, das bereits während der Flüchtlingswelle im Herbst 2015 zeitweilig als Außenstelle der Zast Halberstadt genutzt worden war, soll Anfang nächster Woche in Betrieb genommen werden, um dort bei Bedarf Verdachts- und Infektionsfälle unterzubringen. In dem Gebäude können laut Ministerium rund 80 Personen untergebracht werden. Das Gelände werde von einem Wachschutzunternehmen und der Polizei abgesichert.

Die Zast-Zugangszahlen bewegten sich momentan auf einem relativ niedrigen Niveau. Angesichts der europaweit erfolgten Grenzschließungen werde aktuell mit weiteren Rückgängen gerechnet.