Covid-Zahlen explodieren: Harzer Landrat Thomas Balcerowski fordert Lockdown

Die Corona-Pandemie ist im Harzkreis außer Kontrolle: Vor diesem Hintergrund hat Landrat Thomas Balcerowski (CDU) die Landespolitik aufgefordert, sofort einen harten Lockdown zu verhängen. Parallel müsse gegen Infektionen und Tote angeimpft werden. Das gestern wiedereröffnete Impfzentrum in Quedlinburg erlebte einen Riesenansturm.

Das Impfzentrum im Quedlinburger August-Bebel-Ring erlebte beim Neustart am gestrigen Montag einen riesigen Zulauf. Zuweilen bildeten sich – wie bei der Erst-Impfkampagne im Frühjahr – lange Warteschlangen. Die Menschen hatten aber viel Geduld.

Harzkreis/Quedlinburg - „Wir haben – Stand Montag (22. November), 15 Uhr – kreisweit nur noch ein Intensivbett frei. Es darf nichts mehr passieren. Kein Unfall, kein Herzinfarkt, wir wissen sonst nicht mehr, wohin mit den Patienten.“ Mit diesen drastischen Worten ist Landrat Thomas Balcerowski am gestrigen Montag nach der turnusmäßigen Schaltkonferenz des Corona-Stabs der Kreisverwaltung an die Öffentlichkeit gegangen. Mehr noch: „Wir haben im Harzkreis die Kontrolle über die Pandemie verloren.“ Deshalb habe er eine klare Empfehlung, ja Forderung, in Richtung der Landes- und Bundespolitik: „Ein sofortiger Lockdown wie im vorigen Winter mit Kontaktbeschränkungen und geschlossenen Schulen und Kindereinrichtungen bis mindestens nach Weihnachten. Alles andere bringt nichts mehr, die Zeit für Experimente ist vorbei.“