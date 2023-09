Halberstadt - Herzergreifend. Jörg Howe spricht aus, was so mancher im Zuschauerpulk denkt. Der steht vor einem zur Bühne umfunktionierten riesigen Truck und verfolgt, was auch der Generalbevollmächtigte der Daimler Truck AG, zuständig für Globale Kommunikation und Außenbeziehungen, gerade lobt.

Auf dem Truck steht der Laurentius-Chor. Mädchen und Jungen aus der Evangelischen Grundschule St. Laurentius bringen ihren neuen Nachbarn ein besonderes Ständchen. Mit einem eigens für Daimler Truck getexteten Song, der allen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Es beschreibt ganz kurz, was in den Reden zuvor und danach eine Rolle spielt: Geht ein Daimler Truck irgendwo auf der Welt kaputt, fährt er zur Werkstatt – wo Hilfe kommt „bald aus unserer Heimat“, singen die Kinder.

Genau das ist es – ab 2025 soll das neue Logistikzentrum der Daimler Truck AG ans Netz gehen. Von Halberstadt aus werden dann alle Händler in der Welt mit Ersatzteilen für die bulligen Lkw mit dem berühmten Stern am Kühlergrill beliefert.

Rasantes Tempo auf allen Seiten

Die Entscheidung, dass der weltweit agierende Konzern seine Weltzentrale für die Ersatzteillieferungen, das Global Parts Center, neu in Halberstadt errichtet, war am, 13. Januar in Halberstadt verkündet worden. Nur neun Monate später erfolgt mit einer symbolischen Grundsteinlegung der offizielle Baustart – das wird von vielen Seiten gelobt. Hier passiere, was Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fordere: Neues Deutschlandtempo, sagt Jörg Howe. Und auch Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) sowie Landrat Thomas Balcerowski (CDU) loben, dass es den öffentlichen Verwaltungen hier gelinge, unter Einhaltung aller Gesetze schnell zu sein bei der Baugenehmigung.

Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) zeigt einfge der Bilder mit Wünschen für die Zukunft, die Kinder der Evangelischen Grundschule St. Laurentius gemalt haben und die in die Zeitkapsel kommen, die wenig später im Grundstein versenkt wird. Fotos (2): Sabine Scholz

Die war in Stufen erteilt worden, sonst würden nicht bereits mehr als 150 Hallenstützen aus Beton auf dem Areal im Osten Halberstadts stehen und wären nicht zuvor 700.000 Kubikmeter Boden bewegt worden. Auch während der kleinen Feierstunde zum Baustart sind die Radlader auf dem reisigen Areal unterwegs. Dass es so schnell gehe, sei auch für das Unternehmen nicht selbstverständlich, sagt Uwe Kazmeier, Leiter Customer Services & Parts bei Mercedes-Benz Trucks.

Man komme, um zu bleiben – es ist ein Satz, der gestern Mittag mehrfach fällt. Und um das zu beweisen und sich als guter Nachbar zu zeigen, zückt Jörg Howe einen großen symbolischen Scheck. 21.000 Euro spendet Daimler Truck an die Stadt. Konkret soll das Geld an die sieben Fördervereine der im Stadtgebiet ansässigen Grundschulen gehen.

3000 Euro für jede Grundschule

Die Summe wird aufgeteilt, jeder Verein bekommt 3000 Euro. Man wolle in die Stadt hinein wirken und sich von Anfang an sozial engagieren, erklärt Jörg Howe. Man habe sich bewusst für die Spende an die Grundschulen entschieden, um einen kleinen Beitrag zur Bildung und Ausbildung zu leisten.

Wie von Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) zu erfahren ist, habe man die Fördervereine im Vorfeld informiert. Deshalb wisse man, wofür die Fördervereine das Geld nutzen wollen. Für die Grundschule „Freiherr Spiegel“ sollen Baumstammbänke für den Schulhof angeschafft werden, für die Ströbecker Grundschule sind es Schachmaterialien für Wettkämpfe wie zum Beispiel digitale Schachuhren. In der Diesterweg-Grundschule soll bald ein Defibrillator vorhanden sein und in den Grundschulen „Miriam Lundner“ und „Goethe“ steht der Kauf weiterer Tablets für die Schüler auf der Agenda. In der Anne-Frank-Grundschule will der Förderverein Schulausflüge unterstützen, in der Grundschule St. Laurentius soll es ein neues Klettergerüst geben.

Die Laurentius-Kinder äußern noch einen weiteren Wunsch: Sie würden gern helfen beim Bau der neuen Hallen. „Wir finden einen Weg“, verspricht Jörg Howe.