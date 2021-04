Dardesheim: Warum die Stadt einen neuen Speicher braucht

Derzeit wird in Dardesheim die Fernwasserleitung freigelegt, damit diese vom Hochbehälter abgeklemmt werden kann. Am 19. April wird die Wasserversorgung von 9 bis 17 Uhr unterbrochen.

Die Fernwasserleitung in Dardesheim muss freigelegt werden, um den Hochbehälter abklemmen zu können.

Dardesheim. Es hatte den Eindruck, als wäre das Bauteam auf Schatzsuche. Äußerst vorsichtig senkte der Baggerfahrer die Schaufel in die Tiefe. Auf der Suche nach der Fernwasserleitung, die hier auf den Hochbehälter stößt. Das 100-Millimeter-Rohr war vor zehn Jahren durch den Boden „geschossen“ worden, es fehlt daher eine kennzeichnende Überdeckung. Deshalb das äußerst vorsichtige Agieren der Blankenburger Bauleute von der Firma Umwelttechnik und Wasserbau.

Diese Leitung musste freigelegt werden, um den Hochbehälter abklemmen zu können. Das Wasser der Fernleitung wird während der Bauzeit direkt mit der Wasserleitung, die in die Stadt führt, verbunden. Für das Umklemmen muss am Montag, 19. April, die Wasserversorgung von 9 bis 17 Uhr unterbrochen werden. Wenn alles klappt und in den nächsten Wochen keine Havarie eintritt, wird es die einzige Lieferunterbrechung bleiben während der geplanten Bauzeit bis Ende Juli bleiben.

Alter Hochbehälter von 1929

Noch aus dem Jahr 1929 stammt der Dardesheimer Hochbehälter, der nun abgerissen und durch einen neuen ersetzt wird. Eigentlich war nur eine Sanierung vorgesehen. Die Innenbeschichtung sollte erneuert sowie außen um die beiden, insgesamt 260 Kubikmeter fassenden Betonquader eine Dämmung installiert werden. Um die Wassertemperatur konstanter zu halten und damit die Wasserqualität zu sichern. Diese Arbeiten waren bereits 2019 angelaufen. Doch schon beim Abtragen der Erdabdeckung war nach Auskunft von Mario Hohmann festgestellt worden, dass der Beton bröckelt und sogar die Bewehrung durchschimmert.

Hohmann ist technischer Leiter im Trink- und Abwasserzweckverband (TAZV) Vorharz, dem Bauherr des Vorhabens. 2019 wurden die Bauarbeiten gestoppt, eine neue Planung erarbeitet, die den Abriss und Neubau des Hochbehälters vorsah. 900?000 Euro investiert jetzt der TAZV. Die Arbeiten haben nach Ostern begonnen.

Dardesheim ist erst seit 2011 an das Fernwassernetz angeschlossen, erhält das Nass aus dem Harz. Früher kam das Trinkwasser aus Quellen des Bleicheberges gleich nebenan und seit Anfang der 1980er Jahre zusätzlich aus Badersleben. 2011 dann führte der damals zuständige WAZ Huy-Fallstein eine Leitung von Zilly aus nach Dardesheim. Eine Stichleitung, von hier aus fließt das Wasser nicht weiter.

Pufferspeicher

Der Hochbehälter hat die Funktion eines Pufferspeichers. Das Wasser läuft kontinuierlich nach, so dass auch zu starken Entnahmezeiten in den Häusern genügend Wasser aus den Hähnen fließt. Der Puffer reicht für etwa zwei Tage, berichtete Hohmann. Käme es zu einer Havarie im Fernwassernetz, sollte sich das nicht auf die Dardesheimer auswirken, da derartige Probleme in der Regel binnen eines Tages behoben werden könnten.

Der neue Hochbehälter wird etwas kleiner sein, wieder sind es eigentlich zwei Behälter. Jeweils 100 Kubikmeter umfasst das Volumen. Nach Einschätzung von Mario Hohmann ausreichend, da die Zahl der Abnehmer nicht mehr so groß ist wie früher.

Damit sollte bei Bränden zugleich genügend Löschwasser zur Verfügung stehen. Worauf Ortsbürgermeister Ralf Voigt (Förderverein) Wert gelegt hat, zumal es in Dardesheim keinen Fluss oder größeren Wassergraben gibt zur Löschwasserentnahme. Der Teich im Park dient noch als Vorrat.

Die neuen Behälter werden rund statt bisher eckig sein und als Betonfertigteile angeliefert. Später werden auch sie wieder mit Erde abgedeckt.