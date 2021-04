Darum hat Halberstadt einen so guten Ruf in der Archäologen-Fachwelt

Halberstadt. „Das ist eine Bienentränke“, sagt Tobias Schoo. Auf dem Hinweisschild an dem kreisrunden Gefäß, das mit seinen einzelnen Wänden an ein durchgeschnittenes Schneckenhaus erinnert, steht das allerdings nicht. „Ja, wir müssen hier mal wieder ran“, sagt der freundliche Bartträger und blickt auf die vielen Ausstellungsstücke, die sich in der Vitrine in der Krebsscheere befinden. „Wir“ meint dabei das Team des Städtischen Museums Halberstadt.

Seit November ist Schoo Teil dieses Teams, das nach seinen Worten ein gutes Miteinander pflegt. „Wir helfen uns untereinander“, sagt der 28-Jährige, der die Kollegen schon länger als ein paar Monate kennt. Denn für seine Doktorarbeit war er schon des Öfteren in Halberstadt am Museum. Seit gut dreieinhalb Jahren erforscht er, welchen Wissenschaftsschatz die enorm vielen Funde wirklich darstellen, die bei den Ausgrabungen in den 1990er Jahren in Halberstadt gemacht worden waren.

Damals saß den Ausgräbern die Zeit im Nacken. „Das hat sich bis heute nicht geändert“, sagt Schoo. Denn gegraben wird meist nur dort, wo Bauarbeiten ins Erdreich eingreifen und so Befunde zerstört werden könnten. Um die Bauzeit nicht extrem zu verlängern, wird sorgfältig, aber dennoch schnell gearbeitet. Sorgfalt ist wichtig, ist die Lage bestimmter Funde zueinander für Archäologen manchmal aussagekräftiger als der gefundene Gegenstand. Wobei das Graben in bestehenden Siedlungen dann oft doch wieder die Objekte selbst mehr in den Fokus nimmt.

Grabungen im Stadtzentrum

Halberstadt hat einen besonderen Ruf in der Fachwelt, weil hier so viel Stadtarchäologie stattgefunden hat. Die Funde wurden geborgen, gesichert, in Übersichtslisten erfasst, Vorberichte gefertigt. „Die wissenschaftliche Auswertung der Funde dauert meist um ein Vielfaches länger als das Graben“, erklärt Schoo.

Allein die schiere Menge an Fundmaterial scheint erdrückend. Doch in Halberstadt sei sehr sachkundig gearbeitet worden, das erleichtere ihm jetzt deutlich die Arbeit, sagt der Neu-Halberstädter. Was Frieder Kunkel und vor allem Adolf Siebrecht zu verdanken sein dürfte.

Beide mussten zwar auch unter Zeitdruck arbeiten, wussten das Geschenk aber zu würdigen, dass eine Grabung in einem Stadtzentrum für einen Archäologen darstellt. Wann sonst hat man dazu schon einmal Gelegenheit? Die Neubebauung des Stadtzentrums in Halberstadt, überhaupt der große Bauboom nach der Wende sorgte für mehr als reichlich Arbeit für die Archäologen. Und für mehr als reichlich Fundmaterial.

Das intensiv aufzuarbeiten, dazu blieb damals keine Zeit. Und auch später nicht. Diese Auswertungen kosten viel Zeit, und meist ist niemand da, der dieses wissenschaftliche Arbeit bezahlt. Weshalb Universitäten mit ihrer grundlegenden Forschungsarbeit eine wichtige Rolle zukommt.

Funde aus den 1990er Jahren werden digitalisiert

So war auch Tobias Schoo zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg mit den Halberstadt-Funden befasst. Nun, als Mitarbeiter für die archäologische Sammlung des Städtischen Museums Halberstadt, erfasst Tobias Schoo die Funde aus den 1990er Jahren digital, fertigt Fotos an und genauere Beschreibungen. „Damit können andere Wissenschaftler oder auch interessierte Laien dann in den Datenbanken besser nach Funden aus Halberstadt suchen“, sagt Schoo.

Interesse an diesen Stücken besteht, wie die wöchentlich eintreffenden Anfragen belegen. Die wollen beantwortet sein, ebenso, wie die Präsentation der archäologischen Sammlung nach und nach modernisiert werden will. Weshalb er vorsichtig geworden ist mit der Schätzung, wie lange er brauchen wird, bis seine Doktorarbeit fertig ist. „Ich will keine Erwartungen wecken“, sagt er.

Für jede Siedlungszeit gibt es Exponate

Wozu genau er forscht und welche Besonderheiten er gefunden hat, dazu will er noch nichts preisgeben. Verrät dann aber immerhin: „Wir haben neue Zusammenhänge gefunden.“ Diesmal meint das „Wir“ ihn und seinen Doktorvater in Halle, der ihn auf das Dissertationsthema aufmerksam gemacht hatte.

Und verrät dann noch, dass es gelungen ist, die begründete Vermutung, das bereits im 13. Jahrhundert Häuserzeilen am Holzmarkt standen, nun auch eindeutig archäologisch belegt werden können. „Ich konnte einen Kellerbau eindeutig datieren“, sagt Schoo.

Alle Ergebnisse werden am Ende einfließen in das riesige Gemälde, dass die Halberstädter Stadtgeschichte zeichnet. Wird hier doch seit Jahrtausenden ununterbrochen gesiedelt. Nicht unbedingt an einer Stelle ohne Unterbrechung, aber im Raum der heutigen Stadt. „Das ist in Halberstadt das Schöne, dass man für jede Siedlungszeit Exponate zeigen kann“, sagt der Museumsmitarbeiter.

Die aktuellen Grabungen im Sonntagsfeld belegen steinzeitliche und bronzezeitliche Siedlungen, auch aus dem heutigen Stadtgebiet Halberstadts gibt es jungsteinzeitliche Funde. In Wehrstedt fanden sich fassbare Siedlungen aus dem 5. und 6. Jahrhundert nach Christus. „Als im 9. Jahrhundert hier ein Bistum gegründet wurde, geschah das ja nicht im luftleeren Raum. Damals gab es hier bereits eine florierende Siedlung.“

Bienentränke und Babyrassel

In diese geschichtsträchtige Stadt zieht der aus dem niedersächsischen Nordhorn stammende Archäologe nun ganz. Bislang pendelte er zwischen seinem Arbeitsplatz in Halberstadt und seiner Wohnung in Halle, die er sich mit seiner Lebenspartnerin teilt. Die hat ihre Ausbildung als Erzieherin fast beendet, sodass das junge Paar ganz an den Harzrand ziehen kann. Die Zugfahrten hat Schoo bislang immer zum Arbeiten genutzt, es ist einfach unfassbar viel aus dem Erdboden ans Tageslicht geholt worden bei den Grabungskampagnen in Halberstadt.

Viele besondere Stücke sind darunter, schwärmt der Forscher, dessen Interesse an Geschichte im Elternhaus geweckt wurde. Dass es kein reines Geschichtsstudium wurde, sondern das der Archäologie, hat auch damit zu tun, dass er als Archäologe sowohl geisteswissenschaftlich als auch handwerklich arbeiten kann. Diese Schnittmenge begeistert ihn immer noch, auch wenn das Graben selbst aktuell nicht im Vordergrund steht

Lieblingsstück des Archäologen

Auf die Frage, ob bei der Sichtung der Tausenden Funde ein Lieblingsstück dabei ist, zögert Tobias Schoo einen Moment. „Es sind viele schöne Stücke dabei. Aber eines finde ich persönlich besonders interessant. Es ist eine Babyrassel aus dem 13. Jahrhundert“, sagt der junge Wissenschaftler. Eine glasierte Keramik, sehr schön gestaltet. „Ich war überrascht, als ich diese Rassel in einem Karton mit Stücken aus dem 13. Jahrhundert fand. Solche Dinge gibt es wirklich nicht so häufig.“

Solche Gegenstände erlauben einen Blick in den Alltag der Menschen, die hier vor 800 Jahren lebten. So wie die Bienentränke in der Vitrine. „Gesetze regelten alles in Sachen Bienen. Wenn die Bienen ausschwärmen, musste geklärt werden, wem das Volk gehört – dem, in dessen Garten es sich niederließ, oder dem, aus dessen Beute sie kamen. Schließlich waren Bienen wertvoll. Sie lieferten das Wachs für die Kirchenkerzen, und Honig war das einzige Süßungsmittel damals.“