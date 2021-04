Darum steigen die Straßenreinigungsgebühren in Halberstadt ab Januar 2022

Halberstadt (sc)

Drei Jahre sind schon wieder um. In der Halberstädter Stadtverwaltung werden die Straßenreinigungsgebühren neu kalkuliert. Ab 1. Januar 2022 sollen die neuen Sätze gelten. Die Kalkulationsperiode dauert dann bis Ende 2024.

Thomas Preiß, Abteilungsleiter Controlling im Fachbereich Finanzen, stellte im Ordnungsausschuss die neue Kalkulation vor. In die flossen die tatsächlich entstandenen Kosten für die Straßenreinigung der Jahre 2019 und 2020 ein, für 2021 und 2022 darauf beruhende Prognosen. 1,1 Million Euro hat die Straßenreinigung im vergangenen Jahr gekostet. In den vergangenen drei Jahren entstand ein durchschnittliches Minus zwischen geplanten und tatsächlichen Kosten von 73.000 Euro, berichtete Thomas Preiß. Solche Ausreißer seien unter anderem der Tatsache geschuldet, dass es nur sehr wenige Wochen lang bis gar keinen Winter gab. Was dann bedeutet, dass Straßenreinigung gefahren wird statt Winterdienst.

Nicht alle Kosten werden umgelegt

Diese Erfahrung rechne man für die kommenden Jahre mit ein, sodass von durchschnittlich elf Monaten im Jahr ausgegangen wird, an denen Kehrmaschinen und Co. auf den rund 211 Kilometer Straßen im Stadtgebiet im Einsatz sind. Man arbeite für die Kostenvorschau eng mit dem Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Stala zusammen, berichtete Preiß. Hier gebe es wegen der nach Jahren nicht erfolgter Anpassung der Stundensätze eine Kostensteigerung, „aber die ist moderat“, sagte Preiß.

Per Gesetz sei zudem geregelt, dass bestimmte Aufwendungen nicht auf die Grundstückseigentümer umgelegt werden können. Zum Beispiel der erhöhte Reinigungsaufwand an viel befahrenen Durchgangsstraßen oder der im öffentlichen Interesse liegenden, fünfmal in der Woche erfolgenden Säuberung der Wege und Plätze im Stadtzentrum. 392.000 Euro sind es, die die Stadt deshalb an den Gesamtkosten der Straßenreinigung trägt.

Bei Treppen und Brücken ist Handarbeit gefragt

In diese Summe fällt auch der nicht umlagefähige Anteil für die zum Teil in Handarbeit erfolgende Reinigung von Treppen, Brücken, Kreuzungen und ähnlichen öffentlich genutzten Bereichen.

Thomas Wald, Abteilungsleiter Stadtgrün/Sauberkeit erläuterte den Ausschussmitgliedern auch noch einmal, dass die im Straßenverzeichnis der Stadt aufgeführten Straßen in verschiedene Reinigungsklassen unterteilt sind. Es gibt solche, in denen keine öffentliche Straßenreinigung erfolgt, dann die, in denen einmal im Monat gekehrt wird (M1). Hinter der Gebührenklasse W1 steht die einmal in der Woche erfolgende Reinigung, hinter W2 die zweimal in der Woche vorgenommen. W5 steht für fünfmalige Reinigung pro Woche.

Überschaubare Erhöhung der Gebühren

Die Neukalkulation der Gebühren basiere auf betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, sagte Preiß. Die Erhöhung betrage in den drei betroffenen Gebührenklassen zwischen 18 Cent und 1,53 Euro pro Jahr und Meter Straßenfrontlänge.

In der Gebührenklasse W1, also bei einmal wöchentlicher Reinigung, werden künftig 4,21 Euro statt der bisherigen 3,44 Euro berechnet. Eine Erhöhung um 77 Cent. In der Gebührenklasse W2 liegt der Satz dann bei 8,42 Euro statt der bislang geltenden 6,89 Euro. Und in der Klasse M1 steigt der Satz von 80 Cents auf 98 Cent.

Im Ordnungsausschuss stimmten alle Abgeordneten dieser Erhöhung zu, gleiches gilt für die Mitglieder des Finanzausschusses. Beschließen muss letztlich der Stadtrat.