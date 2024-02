Die Sanierung des Marktplatzes soll im Herbst starten und die Erneuerung der öffentlichen Bereiche in der Altstadt vollenden. Das Gesicht des Stadtmitte soll sich erheblich verändern.

Das letzte große Straßenbau-Vorhaben in Osterwiecks Altstadt

Osterwieck. - Als Fußgänger hat man es nicht leicht, den Osterwiecker Markt zu überqueren. Die Verkehrsfläche ist von alters her riesig, so groß, dass ein Passieren in der Platzmitte unmöglich ist. Der Markt gehört bisher den Autofahrern. Doch das soll sich im Zuge der Umgestaltung ändern.

Im Bauausschuss des Stadtrates stellte Planer Jan-Hendrik Damer die Schwachstellen des Platzes und geplante Veränderungen vor. Gehören bisher 70 Prozent des Marktes den Autos, soll deren Anteil etwa auf die Hälfte reduziert werden. Mehr Fläche für Fußgänger also.

Am Augenfälligsten: Die Verkehrsinsel in der Mitte soll verschwinden. Durch die neue Verkehrsführung mit gleichmäßigen Fahrbahnbreiten wird Raum für markttypische Aufenthaltsflächen vor dem Polizeigebäude und Rathaus geschaffen. Sitzbänke sollen dort installiert werden. Vor dem Polizeigebäude soll dann auch die Bodenhülse für den Weihnachtsbaum installiert werden.

Überhaupt werden Fußwege breiter gefasst. So an der Touristinformation und vor dem Heimatmuseum. Vor letzterem Gebäude müssen dafür die fünf Bäume versetzt werden – voraussichtlich durch Fällung und Neuanpflanzung. Die Gesamtzahl der jetzt elf Bäume auf dem Markt soll damit gleich bleiben.

Für den meisten Gesprächsstoff unter den Abgeordneten sorgte die Reduzierung der Pkw-Parkplätze. Bisher können rings um den Markt 20 Autos abgestellt werden, künftig sieht die aktuelle Planung nur noch elf Stellplätze vor. Fünf davon befinden sich in neuer Anordnung vor dem Museum.

Jens Kießjieß (Bündnisgrüne) hält es jedoch für machbar, durch kleine Planänderungen vielleicht zwei bis drei weitere Parkplätze zu schaffen. So zumindest seine Anregung.

Ein anderes Problem des Marktes ist derzeit dessen Unübersichtlichkeit in der Vorfahrtsfrage. Die ganze Altstadt ist eine Tempo-30-Zone, es gilt rechts vor links. Dabei gibt es häufiger Irritationen an der Ausfahrt des Parkplatzes Hinkelmannscher Hof/Schindergasse. Um diese abzustellen, soll dort eine Bordanlage gesetzt werden, womit vom Parkplatz kommende Autos nach der Neugestaltung keine Vorfahrt mehr haben.

Der Planer machte auf die künftig mehrtönige Pflasterung des Marktes aufmerksam, die jeweils auf deren Nutzung abzielt. Kein Einheitsgrau also mehr, sondern auch Rot- und Gelb-Töne. Insgesamt ist die Gestaltung aber an die bereits sanierten Straßen angelehnt.

Bauamtsleiter Detlef Schönfeld erinnerte grundsätzlich daran, dass mit der Planung die Situation der Fußgänger verbessert werden solle. Die Diskussionen um die Neugestaltung laufen schon lange. Bereits im Jahr 2011 hatten sich Studenten der Hochschule Anhalt eingehend mit der Marktplatzgestaltung beschäftigt und damals drei Varianten erarbeitet. Daraus wurde eine Variante entwickelt, die 2019 beim Tag der Städtebauförderung der Öffentlichkeit vorgestellt worden war – und jetzt weiterentwickelt worden ist.

„Ich finde die Planung super“, sagte Uwe Reuer (CDU) als Ortsbürgermeister von Osterwieck.

Zusammen mit der Platzgestaltung sollen Kanäle für Regen-, Schmutz- und Trinkwasser, Stromkabel erneuert werden. Auch Glasfaser soll berücksichtigt werden.