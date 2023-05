Das Rauhe Haus in Halberstadt wird nun in dritter Generation geführt. Das sorgt für Veränderung, ebenso wie die sch ändernden Bedürfnisse der jungen Gäste.

Das rauhe Haus in Halberstadt: Mehr als ein Platz zum Wohlfühlen

Halberstadt - Zur Erziehung eines Kindes brauche es ein Dorf. Eine Redensart, doch sie sagt viel darüber aus, was wichtig ist für Kinder. Neben der Geborgenheit sind es die verschiedenen Anreize und Angebote, die Freiheiten und Grenzen, die wichtig sind. So gesehen, ist das Rauhe Haus in Halberstadt ein Dorf.