Martin Kolbe befasst sich seit Jahren mit dem heimlichen Wappenvogel Sachsen-Anhalts. Hat der Rotmilan hier doch eines seiner Hauptbrutzentren weltweit. Im Volksstimme-Gespräch nimmt er Stellung zum Ausbau der Windkraftnutzung – die er nicht ablehnt.

Das sagt der Chef des Rotmilan-Zentrums Sachsen-Anhalt zu geplanten Windrädern bei Halberstadt

Halberstadt. - Nicht nur im Harzkreis wird aktuell viel über Für und Wider von Windkraftanlagen debattiert. Dabei wird auch der Rotmilan ins Feld geführt, der hier vor Ort ein wichtiges Brutgebiet hat. Über Windräder und Vogelschutz sprach Volksstimme-Redakteurin Sabine Scholz mit Martin Kolbe, Leiter des in Halberstadt ansässigen Rotmilanzentrums des Landes Sachsen-Anhalt.