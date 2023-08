Zum inzwischen 16. Mal fand dieser Tage das Ratsgarten-Konzert in Schlanstedt statt. Doch dieses Mal unter neuer Führung. Wie es gelaufen ist und wie zufrieden alle Beteiligten sind.

Schlanstedt - Das 16. Schlanstedter Open Air ist Geschichte, aber der Abend wird in Erinnerung bleiben – hoffen zumindest die Veranstalter.

„Wir können unsere Gefühlslage nur schwer in Worte fassen. Sprachlos und überwältigt trifft es, glaube ich, ganz gut“, sagt Nico Pförtner. Er hatte gemeinsam mit Carlo Schulze in diesem Jahr erstmalig die Organisation des traditionellen Konzerts im Ratsgarten übernommen (die Volksstimme berichtete).

„Wir danken all unseren Unterstützern, dass wir das innerhalb von fünf Wochen auf die Beine stellen konnten. Besonderer Dank gilt unserem Team, den langjährigen Organisatoren des Open-Airs und den Sponsoren“, so Pförtner weiter.

Gut 200 Besucher habe man rein rechnerisch gebraucht, um zumindest keine Verluste zu machen – gekommen sind stolze 370. „Damit haben wir wirklich nicht gerechnet“, sagt Nico Pförtner, noch immer sehr erstaunt. „Die ersten Reaktionen von Besuchern zeigen auch, dass sich die Mühen gelohnt haben.“

Da man bei den Vorbereitungen jedoch selbst erfahren habe, welch großer Aufwand hinter der Organisation stecke, kam die Überlegung auf, den drei Leuten, die bisher federführend für die Veranstaltung verantwortlich waren, nochmals öffentlich Danke zu sagen. Und so gab es für Ecki Holstein, Gerd Barwanitz und Uwe Kaschmirzak mit einer Gravur versehene Glaspokale, die sichtlich gerührt entgegengenommen wurden.

„Wir hatten immer ganz viele Helfer, die zum Teil auch von Anfang an dabei waren und uns immer toll unterstützt haben“, erklärt Ecki Holstein im Namen des Trios. „An all diese Leute – zum Beispiel von der Spielgemeinschaft SV Olympia/Grün Weiß Eilenstedt, aber auch darüber hinaus – möchten wir den Dank weitergeben. Wir haben zwar zu dritt die Pokale bekommen, aber möchten diese unbedingt mit unseren Helfern im Hintergrund teilen“, so der Schlanstedter zu Tränen gerührt.

Nach der emotionalen Eröffnung sorgten die Band Huy.Stereo und DJ Toni Götz für gute Stimmung und eine volle Tanzfläche. „Bei kalten Getränken, leckeren Schmorwürsten und Fischbrötchen wurde bis in die Nacht gefeiert. Rundum ein gelungener Abend“, resümiert Nico Pförtner. „Abschließend bleibt nur nochmal einmal dankend zu sagen, dass wir Verbesserungsvorschlägen offen gegenüberstehen und die Planung für das 17. Open Air bereits begonnen hat.“