Dedeleben. - Neben dem regulären Vereinsbetrieb veranstaltet der Dedeleber Pferdesportverein „Großes Bruch“ regelmäßig Lehrgänge, bei denen verschiedene Abzeichen erworben werden können.

Ein solcher fand erst kürzlich wieder statt. „Das war schon der zweite in diesem Jahr“, erklärt Lehrgangsleiterin Laura Maushake. „Insgesamt haben dabei 21 Teilnehmer mitgemacht, die in Summe 26 Abzeichen erworben haben.“

Lesen Sie auch: Alles neu macht der Herbst: Empor Dedeleben mit gleich zwei neuen Projekten

Abzeichen gibt es im Reitsport einige - sie reichen von 10 bis 1, wobei zehn das niedrigste und 1 das höchste ist. Während die Abzeichen 10 bis 6 für Anfänger gedacht sind, ermöglicht Stufe 5 den Einstieg in den Turniersport. Mit jedem weiteren kann man in einer höheren Klasse starten. Weiterhin gibt es den sogenannten „Pferdeführerschein Umgang“, der die Grundlage für die höheren Abzeichen ab 5 bildet.

Verschiedene Prüfungen für unterschiedliche Abzeichen

„Bei uns wurden dieser Pferdeführerschein sowie die Abzeichen 10, 9, 6, 5 und 4 abgenommen“, so Maushake. Die Teilnehmer kamen dabei sowohl aus dem Huy (aus Dedeleben und Eilenstedt) als auch darüber hinaus aus den Kreisen Harz, Börde und Salzland sowie sogar aus Braunschweig.

Lesen Sie auch: Vorbildfunktion: Warum zwei Kinder im Huy einen Baum pflanzen

Auch vom Alter waren die Prüflinge bunt gemischt: „Wir hatten von der jüngsten Teilnehmerin mit acht Jahren bis zur ältesten mit 39 Jahren alles dabei“, sagt die Lehrgangsleiterin, die alle in Form von Reitunterricht in Dressur und Springen sowie mit Theorieunterricht rund ums Pferd auf die Prüfungen vorbereitet hat.

Drei Kampfrichter kamen zur Abnahme und prüften die Teilnehmer auf Herz und Nieren - doch Laura Maushake hatte gute Arbeit geleistet: Alle Prüflinge haben bestanden.