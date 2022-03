Deersheim: „Hexenhaus“ mit praktischem Nutzen

Ist es ein Hexenhaus, das da am Wegesrand in Deersheim entstanden ist? Märchenhaft sieht es auf jeden Fall aus. Doch es hat einen ganz praktischen Nutzen.

Deersheim - „Ich muss immer etwas zu tun haben“, sagt Ulrich Strutz über sich. Der Deersheimer hat ein kleines Bauunternehmen im Dorf, denkt aber nun mit 64 Jahren so langsam über den Ruhestand nach. Zumindest was die Firma betrifft. Denn seine Steckenpferde sind auch mit praktischer Arbeit behaftet. Vor allem der Garten im Dorf, in dem Kartoffeln und Bohnen angebaut werden. „Vier, fünf Zentner Kartoffeln kommen da im Jahr zusammen.“ Doch wo übers Jahr lagern?