Harzer Ortsbürgermeister im Neujahrs-Interview Deersheim im Dunkeln: Zwei Monate lang ohne funktionierende Straßenbeleuchtung

Ortsbürgermeisterin Melanie Huchel wird immer wieder gefragt, wie die Deersheimer so viele Projekte stemmen können. Sie verrät das Geheimnis und berichtet, wo dringender Handlungsbedarf in Sachen Sicherheit und Infrastruktur im Osterwiecker Ortsteil besteht.

Von Vera Heinrich 30.01.2026, 14:00
Die Deersheimer Ortsbürgermeisterin Melanie Huchel, die auch Kinderwart bei der Freiwilligen Feuerwehr Deersheim ist, freut sich gemeinsam mit Jugendwart Stefan Kuß auf das Kinder- und Jugendzeltlager 2026 in Deersheim – hier aufgenommen beim jüngsten Zeltlager in Göddeckenrode. Archivfoto: Freiwillige Feuerwehr Deersheim

Deersheim. - Melanie Huchel (WG Deersheim) ist die einzige Ortsbürgermeisterin unter den 14 Gemeindeoberhäuptern in der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck (Landkreis Harz). Reporterin Vera Heinrich erzählt sie, wo in Deersheim im Jahr 2026 der Schuh drückt und wie sie gemeinsam die bisherigen Projekte stemmen konnten.