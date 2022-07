Demos und Spaziergänge gegen Corona-Regeln in drei Harzorten

Im Harz sind erneut mehr als 1000 Menschen bei nicht angemeldeten Demonstrationen gegen die Corona-Politik, vor allem in Halberstadt. Doch auch Gegen-Protest formiert sich.

Polizisten bei einer Demonstration gegen die Corona-Regeln in Halberstadt (hier am Montag, 6. Dezember).

Halberstadt/Wernigerode/Blankenburg - Am Montagabend (20. Dezember) hat es in Halberstadt, Wernigerode und Blankenburg erneut diverse Protestaktionen gegen coronabedingte Einschränkungen gegeben. Laut Polizei gab es zudem in Halberstadt zwei Aktionen gegen diese Proteste.