Es ist immer Eiszeit, doch besonders im Frühjahr schmeckt die kalte Köstlichkeit. Was gibt es Neues in diesem Jahr und was kostet die Kugel Eis im Sommer 2025 in Halberstadt?

Halberstadt. - In der Waffel oder im Becher, mit oder ohne Sahne? Das sind die klassischen Fragen, wenn man im Eiscafé am Tresen steht. In etwa genau so groß ist die Auswahl an Eisdielen in der Kreisstadt. In Halberstadt gibt es keinen Tourismus, der für eine überschäumende Nachfrage sorgt.