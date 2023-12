Osterwieck. - Die ersten Arbeitstage auf der Baustelle haben der Stadt Osterwieck schon mal Glück gebracht. Bisher hatten nämlich auch die Archäologen einen Blick darauf geworden. „Glücklicherweise ist man auf keine bandkeramische Siedlung aus der Bronzezeit gestoßen“, meinte Bürgermeister Dirk Heinemann (SPD) augenzwinkernd. „Und ich hoffe, es bleibt auch dabei.“

So weit hergeholt ist diese Sorge nicht, denn im nahen Industriegebiet sind in der Vergangenheit archäologische Funde durchaus an der Tagesordnung gewesen. Und die Kosten dafür muss jeweils der Bauherr tragen, am Gerätehaus wäre das also die Stadt.

Denn die Kosten von knapp 4,6 Millionen Euro sind so schon das Teuerste, was die Kommune seit ihrer Gründung 2010 investiert hat. Selbst wenn eine Million davon als Fördermittel kommen.

Geschätzt vier Jahre lang war in Feuerwehr- und Stadtratskreisen um das neue Gerätehaus gerungen worden. Dass die Osterwiecker ein neues Gebäude benötigen, allein schon um das Drehleiterfahrzeug unterstellen zu können, war dabei weniger strittig als die Größe des Neubaus. Doch unterstrichen sowohl Bürgermeister Heinemann als auch Stadtwehrleiter Olaf Chrost, dass dieses Gerätehaus zugleich als Dienstleistungszentrum für die 17 Ortsfeuerwehren fungieren wird. Zum Beispiel durch die zentrale Kleiderkammer, Wäscherei und Fahrzeugreinigung. Hier werden der Gerätewart und der Funkgerätewart der Stadtfeuerwehr ihrer Tätigkeit nachgehen können, gibt es Werkstatt, Lager, das Büro der Stadtwehrleitung, die sich bisher für ihre Beratungen einen freien Raum im Rathaus suchen musste. Und im Fall großer Einsätze bei Sturm oder Hochwasser werden diese von hier aus koordiniert.

Für die Ausbildung der Einsatzkräfte werden Räume und draußen eine Übungsfläche zur Verfügung stehen. Sogar der Rettungshubschrauber, der in Osterwieck ja mehrmals in der Woche im Anflug ist, wird hier seinen zentralen Landeplatz haben.

Während Dirk Heinemann es als gewissermaßen paradox empfindet, so viel Geld auszugeben für Dinge, von denen man hoffe, sie nie zu benötigen, zog ihm Landrat Thomas Balcerowski (CDU) sogleich diesen Zahn. „Bitte glauben sie nicht, dass sie nicht ausrücken müssen, dass sie keine Umweltkatastrophen mehr haben, keine Stürme, keine Hochwasser und keine Brände.“ Auch der Landkreis rüste deshalb auf, wie zuletzt mit einem Löschflugzeug.

Bei Ortswehrleiter Marco Krenge war das Aufatmen zu spüren, dass nach den vielen, langen, teils harten Diskussionen nun das Gerätehaus gebaut wird. „Ich bin unfassbar stolz darauf, dass wir heute hier stehen können“, sagte er vor allem in Richtung seiner zahlreich vertretenen Kameraden. Seien sie es doch, die das Haus mit Leben und einer hochwertigen Arbeit füllen würden.

An die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte richtete auch Staatssekretär Klaus Zimmermann, der die erkrankte Innenministerin Tamara Zieschang (beide CDU) vertrat, seinen besonderen Dank. „Wir sind stolz darauf, dass sie diese Verantwortung übernehmen in der Freizeit, im Ehrenamt. Dass sie sich einsetzen, um anderen Menschen zu helfen, wenn sie in Not sind.“

Vorbereitende Erdarbeiten laufen schon seit Ende November. Foto: Heinicke