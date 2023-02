Schön, wenn das Straßenlicht funktioniert. In der Osterwiecker Altstadt blieb es zuletzt aber häufig aus.

Osterwieck - Dass die Straßen in Osterwiecks Altstadt in diesen Wochen und Monaten abends und nachts immer mal wieder stockfinster sind, hat nichts mit krisenbedingtem Energiesparen zu tun. Es handelt sich um Defekte. Dass sich deren Behebung so lange hinzieht, hat schon politische Gremien beschäftigt – und vorigen Mittwoch sogar zum Eklat auf der Osterwiecker Ortschaftssitzung geführt. Hartmut Janitzky (CDU), im Stadtrat auch Vorsitzender des Bauausschuss, verließ aus Protest die Sitzung, bevor sie richtig begonnen hatte.