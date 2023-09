Osterwieck - Es herrschen – vorsichtig ausgedrückt – derzeit nicht die günstigsten Rahmenbedingungen, um ein Haus zu bauen. Doch diese Gedanken klammerten die Bauherren, Dr. Angela und Holger Greulich, für einen Tag aus. „Lasst uns heute feiern“, rief Holger Greulich vom Baugerüst aus den vielen Gästen des Richtfestes zu, so wie man ihn sonst als Frohnatur vom Osterwiecker Karneval kennt.

Zuvor hatte Holger Greulich unter den kritischen Blicken von Zimmermeister Matthias Beier und dessen Kollegen Ronald Friese von der Halberstädter Handwerkerunion den obligatorischen letzten (langen) Nagel kerzengerade im Dachstuhl versenkt.

Nicht nur zum Richtfest am Dienstagnachmittag, auch sonst wird die Ärztin Angela Greulich oft auf das Bauvorhaben angesprochen. „Viele wünschen uns Glück und Kraft“, berichtete sie. Hat das Ehepaar doch, obwohl vom Alter des Ruhestands nicht mehr allzu fern, sich zu dieser Rieseninvestition entschlossen. „Wir tun es für Osterwieck“, sagte Holger Greulich.

Denn auf der anderen Seite benötigt die Gemeinschaftspraxis von Dr. Angela Greulich und Rolf Reddemann mehr Platz für Patienten und Personal, arbeiten hier doch allein vier Ärzte. So wird die Grundfläche des Neubaus etwas mehr als doppelt so groß sein wie in der jetzigen Praxis. Und noch wichtiger für die Patienten: Der Neubau ist barrierefrei. Sie müssen keine Stufen mehr hoch zur Praxis bewältigen.

Auch wenn der Platz grundsätzlich vorhanden sein wird, mehr als vier Ärzte werden vorerst wohl nicht im Team sein, wenn das neue Hausarztzentrum in Betrieb geht. Aber man werde dann nach weiterer Verstärkung suchen.

Wann die Praxis umziehen kann? Nach jetziger Planung könnte der Bau Ende Februar dafür bereit sein, berichtete Architekt Helmut Urbisch. Aufatmen auch bei ihm, dass sich der befürchtete Engpass einer Wärmepumpe zum Beheizen des Objektes nicht bewahrheitet hat. „Es ist alles lieferbar.“

Insgesamt haben aber über den Sommer Lieferung und Aufbau der Wände aus Holztafeln sowie des Dachstuhls doch etwas länger benötigt als gedacht. 20 Kubikmeter Holz sind allein im Dachstuhl verbaut, berichtete Matthias Beier. Überhaupt ist es ein nachhaltiger Bau, so werden zur Dämmung die Hohlräume in den Wandtafeln mit Zellulose gefüllt.

Als nächstes werden die Zimmerleute das Dach schließen, damit die Dachdecker die Tonziegel auflegen können. Auch die weiteren Gewerke stehen bereit.

Es wird ein Gebäude, bei dem auch Maßstäbe der Altstadt-Gestaltung angelegt werden. Neben der Dacheindeckung bei der Fenstergestaltung.

Fördermittel erhalten die Bauherren für das Gebäude indes nicht. Sie finanzieren alles aus eigener Kraft. Allerdings hoffen sie, dass es für die Gestaltung des Parkplatzes eine anteilige Förderung geben wird, weil dieses Vorhaben unabhängig vom Ärztehaus Bestandteil des fortgeschriebenen Rahmenplans für die Altstadtsanierung ist.

Ist der Neubau fertig, soll der Umzug auch umgehend erfolgen, blickte Angela Greulich voraus. Die jetzigen Praxisräume, die 1995 im Dachgeschoss der vormaligen Kinderkrippe entstanden sind, sollen dann verkauft werden.

Baubeteiligte, Kollegen, Nachbarn und Freunde der Bauherrn applaudierten nach dem Richtspruch des Zimmermeisters. Foto: Heinicke