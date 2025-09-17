weather wolkig
  4. Offene jüdische Häuser: Der „Raketenmann“ und seine besonderen Verdienste um Halberstadt

Ein Mann und seine Geschichte standen bei den „Offenen jüdischen Häusern“ in diesem Jahr besonders im Mittelpunkt: Hermann Schwab. Ein von ihm verfasster Stadtführer half, Anfang des 20. Jahrhunderts den Tourismus in Halberstadt anzukurbeln.

Von Renate Petrahn 17.09.2025, 18:15
Blick auf Baken- und Judenstraße in Halberstadt, links am Rand der Bildmitte das Gebäude der Klaussynagoge.
Blick auf Baken- und Judenstraße in Halberstadt, links am Rand der Bildmitte das Gebäude der Klaussynagoge. Foto: Ulrich Schrader

Halberstadt. - „Wandere mit mir durch die alte Stadt, über die ehrwürdigen Plätze, an den kostbaren Bauten vorüber, sie alle werden Dir ihre Geschichte erzählen wollen, ihre tausendjährige Geschichte; willst Du sie hören?“ Eine Einladung, niedergeschrieben in und für Halberstadt im Jahr 1905. Jetzt wird sie wieder in den Fokus gestellt.