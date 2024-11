Zilly/Berßel. - Das nebenstehend abgebildete Verkehrsschild auf halber Strecke der Landesstraße von Zilly in Richtung Berßel verheißt auf den nächsten eineinhalb Kilometern Bäume, die in den Straßenraum hineinragen könnten. Doch die Realität ist eine völlig andere. Denn das Bäumchen 50 Meter dahinter am rechten Fahrbahnrand ist das einzige, das bis zum Berßeler Ortseingang anzutreffen ist. Von der einstigen Allee ist, wie auch in der Gegenrichtung, wo das gleiche Schild eine noch längere Distanz ausweist, nichts mehr zu erkennen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.