Dezentrale Impftermine und ein Hilferuf des Harzer Landrates Thomas Balcerowski

Die Corona-Pandemie ist im Harzkreis außer Kontrolle: Vor diesem Hintergrund hat Landrat Thomas Balcerowski (CDU) die Landespolitik aufgefordert, sofort einen harten Lockdown zu verhängen. Parallel müsse gegen Infektionen und Tote angeimpft werden. Das am Montag, 22. November, wiedereröffnete Impfzentrum in Quedlinburg erlebte einen Riesenansturm. Und die Impfaktionen werden fortgesetzt.

Harzkreis/Quedlinburg - „Wir haben – Stand Montag (22. November), 15 Uhr – kreisweit nur noch ein Intensivbett frei. Es darf nichts mehr passieren. Kein Unfall, kein Herzinfarkt, wir wissen sonst nicht mehr, wohin mit den Patienten.“ Mit diesen drastischen Worten ist Landrat Thomas Balcerowski am Montag, 22. November, nach der turnusmäßigen Schaltkonferenz des Corona-Pandemie-Stabs der Kreisverwaltung an die Öffentlichkeit gegangen. Mehr noch: „Wir haben im Harzkreis die Kontrolle über die Pandemie verloren.“ Deshalb habe er eine klare Empfehlung, ja Forderung, in Richtung der Landes- und Bundespolitik: „Ein sofortiger Lockdown wie im vorigen Winter mit Kontaktbeschränkungen und geschlossenen Schulen und Kindereinrichtungen bis mindestens nach Weihnachten. Alles andere bringt nichts mehr, die Zeit für Experimente ist vorbei.“

Impfaktionen werden wieder hochgefahren

Parallel dazu werden im Harzkreis die Covid-Impfungen - Erst- und Zweitimpfungen ebenso wie Auffrischungsimmunisierungen - forciert.

Neben dem Corona-Impfzentrum im Quedlinburger August-Bebel-Ring, das montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr ohne Terminanmeldung geöffnet hat, planen die mobilen Covid-Impfteams in den nächsten Tagen folgende Außentermine:

Mittwoch, 24.11., Zentrale Anlaufstelle für Asylsuchende Halberstadt, ab 12.30 Uhr

Donnerstag, 25.11., Wernigerode, Impfzentrum Kupferhammer 36, 9 bis 19 Uhr

Donnerstag, 25.11., Ilsenburg, Harzlandhalle, Harzburger Straße 24a, 7.30 bis 15 Uhr

Freitag, 26. 11., Thale, Klubhaus, Walpurgisstraße 37, 15 bis 19 Uhr

Freitag, 26.11., Gernrode, ehemaliges Deutsches Haus, Marktstraße 11, 8.30 bis 15 Uhr

Samstag, 27.11., Wernigerode, Impfzentrum Kupferhammer 36, 9 bis 17 Uhr

Samstag, 27.11., Quedlinburg, Turnhalle der Integrations-Grundschule „Am Kleers“, Erlenstraße 1, 8.30 bis 15 Uhr

Samstag, 27.11., Dingelstedt, Dorfgemeinschaftshaus Am Sportplatz ,9 bis 14 Uhr

Samstag, 27.11., Blankenburg, Gerätehaus Feuerwehr, 8 bis 16 Uhr

Impfwillige werden gebeten, ihren Impfausweis nicht zu vergessen. Es erfolgen sowohl Erst- und Zweit-Impfungen als auch Booster-Immunisierungen. Es wird darum gebeten, diese Auffrischungsimpfungen, die frühestens sechs Monate nach der Zweitimpfung möglich sind, zunächst insbesondere älteren Personengruppen über 60 Jahren zu ermöglichen. Hier wird auf die Solidarität der jüngeren Harzer gebaut.

Unterstützt wird das mobile Impfen von Hilfsorganisationen wie DLRG, DRK, ASB und den Maltesern.

Weitere dezentrale Impfaktionen noch in dieser Woche sind in Vorbereitung – die Volksstimme wird aktuell informieren. Zudem startet ab Donnerstag das Impfmobil, mit dem insbesondere Dörfer angesteuert werden sollen. Auch diese Termine wird die Volksstimme in der Printausgabe und im Internet publizieren.