Verzweifelte Szenen in den Harzer Apotheken. Viele Diabetiker sind auf ein neues Medikament umgestellt, das seit Wochen nicht mehr zu bekommen ist.

Halberstadt. - Gisela Koch findet drastische Worte: „Soll ich sterben, weil dieses Medikament in die USA weitergereicht wird für beleibte reiche Damen, die damit abnehmen?“ Die Harsleber Seniorin spricht aus, was seit Wochen nicht nur sie umtreibt. Es mangelt mal wieder an einem wichtigen Medikament.