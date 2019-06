Sandra Giebel, Geschäftsführerin der Diakonie-Werkstätten Halberstadt hält die trockenen Tulpenzwiebeln in die Kamera, die in die Grundstein-Kapsel kamen. Für den Bereich Garten- und Landschaftsbau der Werkstätten entsteht für 3,1 Millionen Euro ein Neubau im Gewerbegebiet Am Sülzegraben in Halberstadt. Foto: Sabine Scholz