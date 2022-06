Die Bade-Saison am Halberstädter See geht im September in die Verlängerung

Halberstadt - 17 Grad Celsius, graue Wolken am Himmel, Windböen. Wer bei solchen Bedingungen freiwillig in den Halberstädter See springen will, muss schon hartgesotten sein. Noch am Wochenende zeigte sich da ein ganz anderes Bild: Exakt 1.871 Besucher nutzten zwischen Freitag und Sonntag die hochsommerlichen Temperaturen für eine Abkühlung in dem Gewässer am Stadtrand.