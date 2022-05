Der Mann mit der Pestmaske Die beliebtesten Kostüme an Halloween im Harz, Magdeburg und Schönebeck

Früher vertrieben die Kelten am 31. Oktober die bösen Geister. Heute spuken an Halloween kostümierte Kinder durch die Nachbarschaft und Erwachsene feiern Grusel-Partys. Doch welche Kostüme sind in diesem Jahr besonders gefragt?