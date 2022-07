Die Feuerwehr im Schauener Trafohaus

Schauen - Schon vor zwei Jahren hatte sich Ortsbürgermeister Erwin Marchlewsky (CDU) beim Stromnetzbetreiber Avacon AG darum beworben, dass die Trafostation in der Spritzenhausstraße künstlerisch gestaltet wird. So wie vor vier Jahren die andere Trafostation im Dorf, die am Backhaus Siemer steht und seitdem einen Brotkorb zeigt. Wohl wissend, dass die 2010 aufgelegte Aktion „Kunst an Trafostationen“ der Avacon eine große Nachfrage besitzt. Seitdem wurden im Netzgebiet über 500 Stationen zu Kunstwerken gestaltet. Teils durch von Avacon direkt beauftragte Künstler, aber auch durch Schüler unter fachlicher Anleitung wie 2017 am Osterwiecker Anger.